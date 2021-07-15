Netflix подписала новое соглашение с киностудией Universal

Несколько дней назад Universal подписала соглашение с Amazon о предоставлении Prime Video эксклюзивных прав на потоковую передачу своих релизов в прямом эфире. На этот раз Universal заключила сделку с Netflix специально для своих анимационных фильмов.

Об этом пишет Engadget.

Компании подписали многолетнее лицензионное соглашение, которое дает стриминговому сервису эксклюзивный доступ к анимационным фильмам Universal Illumination. Они также расширили свое партнерство, включив в него фильмы от DreamWorks Animation.

Однако, как и в случае с соглашением Universal с Amazon, сделка с Netflix немного сложна. Да, Netflix будет иметь эксклюзивные права на анимационные фильмы от Illumination и Dreamworks в США, но только в течение 18-месячного периода после показа фильмов в кинотеатрах. В течение первых четырех месяцев все фильмы Universal будут доступны для потоковой передачи только на Peacock, потоковом сервисе, также принадлежащем его материнской компании Comcast. После этого Netflix получит эксклюзивные права на потоковую передачу в течение 10 месяцев, прежде чем фильмы вернутся в Peacock еще на четыре месяца.

Курсор ранее сообщал, что Netflix показал трейлер долгожданного сериала со Сталиным на обложке. Netflix опубликовал трейлер долгожданного сериала Как стать тираном, премьера которого назначена на 9 июля. Примечательно, что на обложке трейлера режиссеры изобразили Иосифа Сталина в окружении детей.

Также мы писали, что Стивен Спилберг будет снимать фильмы для Netflix. Amblin, продюсерская компания Стивена Спилберга, подписала с Netflix соглашение о создании «нескольких новых полнометражных фильмов в год» для потокового сервиса. Это немного удивительно, учитывая некоторые из предыдущих заявлений Спилберга о потоковой передаче фильмов.