Новый фильм Вуди Аллена провалился в прокате обвинений режиссера в сексуальном насилии

Вуди Аллен объявил о самых низких кассовых сборах в первый уик-энд в своей карьере со своим 49-м фильмом «Фестиваль Рифкина», который, согласно источникам кассовых сборов, собрал всего 24 000 долларов в пятницу и субботу в 26 кинотеатрах.

Большинство кинотеатров, в которых демонстрируется фильм, принадлежат Landmark Theaters, чей флагманский кинотеатр в Лос-Анджелесе показал самую высокую общую сумму для фильма — 2300 долларов. Другие кинотеатры, не входящие в сеть Landmark, где показывают фильм, включают Quad Theater в Нью-Йорке, где фильм собрал 1600 долларов за два дня.

Об этом сообщает The Wrap.

Для сравнения, предыдущий фильм Аллена «Колесо чудес» заработал около 125 000 долларов за 3 дня в 2017 году, когда рост движения #MeToo вызвал давние обвинения со стороны актрисы Дилан Фэрроу против Аллена — ее приемного отца. Фэрроу, чей брат Ронан помог разоблачить десятилетия сексуальных посягательств Харви Вайнштейна в The New Yorker, обвинила Аллена в растлении ее в детстве в нескольких интервью, а также в документальном сериале HBO «Аллен против Фэрроу». Ему никогда не предъявляли обвинений и не привлекали к ответственности, и он отрицал обвинения.

Среди немногих защитников Аллена есть звезды «Фестиваля Рифкина» Уоллес Шон и Джина Гершон, которые заявили о своей вере в невиновность Аллена, в том числе в длинном эссе , написанном Шоном.

Критики прохладно отнеслись к «Фестивалю Рифкина», рассказывающему о бывшем профессоре киноискусства и его жене-публицисте, которые заводят отдельные отношения с более молодыми артистами во время кинофестиваля в Сан-Себастьяне в Испании. С 60 зарегистрированными отзывами фильм получил 43% критиков и 41% зрителей на Rotten Tomatoes.

«Нет никаких шансов, что какая-либо студия будет работать с ним», — сказал один из продюсеров фильма в прошлом году. «Никакая законная компания не собирается его трогать — ему придется работать с европейскими финансистами до конца своей жизни».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что актриса Вупи Голдберг попала в скандал из-за высказываний о Холокосте.

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