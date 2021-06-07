Стал известен победитель в главных номинациях кинопремии BAFTA

В Лондоне прошла церемония награждения BAFTA – кинопремии в области телевидения. Так, мероприятие прошло в Телевизионном центре британской столицы. В качестве ведущего назначили Ричарда Айоаде.

Церемония прошла в гибридном режиме, при котором ряд номинантов принимали участие в онлайн режиме. И вот, стало известно о том, что главную награду получил сериал «Я могу уничтожить тебя». Также победу в категории «лучшая драматическая актриса» получила Михаэла Коэл, которая и снялась в этом проекте. Она же и была сценаристкой сериала.

«Я могу уничтожить тебя» — рассказывает о начинающей писательнице из Лондона. Она прославилась дебютной книгой, которая рассказывает о сексуальном самоопределении молодых женщин. И вот, она пытается написать продолжение романа. Однажды после бурной вечеринки она понимает, что потеряла память, а также обнаруживает на лице непонятные гематомы.

А вот в категории «лучший драматический актер» получил Пол Мескал, сыгравший в картине «Нормальные люди».

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