Ученые опровергли главный миф об исчезновении цивилизации на острове Пасхи

Ученые пришли к выводу, что на острове Пасхи не было демографического коллапса, который привел бы к упадку цивилизации.

Ученые из США и Великобритании провели исследование, с помощью результатов которого развенчали главный миф об исчезновении цивилизации на острове Пасхи. По словам экспертов, на самом деле никакого демографического коллапса на острове не было.

Об этом сообщает издание ScienceDaily.

Сообщается, что ученые восстановили уровни заселяемой острова в разные периоды его существования. Для того они использовали радиоуглеродные и палеоэкологические данные. По словам экспертов, сперва, после первого контакта с европейцами, на острове был сильный прирост населения.

Кроме того, вырубка местных лесов, как оказалось, была не настолько быстрой и хищнической, как считалось ранее. Все происходило постепенно, а потому коллапса по этой причине быть не могло. Ученые настаивают на том, что до того, как на остров приплыли люди из Европы, там не проживало более нескольких тысяч человек.

По словам авторов исследования, островитяне были приверженцами довольно устойчивого способа вести хозяйство, а потому у них получилось пережить тогдашние изменения климата и сохранить численность населения на острове Пасхи.

Также редакция Курсора сообщала, что ученые обнаружили таинственные озера в Антарктиде.

Кроме того, наш портал писал, что ученые сообщили, что Луна способна спровоцировать масштабные наводнения на Земле.