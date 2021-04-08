В честь юбилея: в сети показали трейлер 8 сезона сериала Игра престолов

Сериал «Игра престолов» был снят по мотивам серии книг американского писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Всего у сериала 8 сезонов. Несмотря на то, что концовка, которая вышла еще в 2019-м году, многим не понравилась, телепроект полностью окончен и поклонникам стоит надеяться только на спин-оффы.

Однако сериал в этом месяце отмечает десятилетний юбилей, ведь первая серия вышла на экраны в 20110м году. И вот, в честь этого, телеканал HBO решил опубликовать трейлер последнего 8 сезоны «Игры престолов» на YouTube.

Также заявляется, что сериал доступен на стриминговом сервисе HBO Max. Также авторы сериала пообещали больше рассказать о съемках проекта, раскрыть новые детали масштабной истории.

Ранее Курсор писал, что сериал Игра престолов превратится в театральную постановку. Курировать процесс создания будет сам писатель, автор книг серии «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин. Дебют шоу состоится в 2023 году не только в Нью-Йорке, но еще в Великобритании и Австралии.

Автор Игры престолов Джордж Мартин подписал многомиллионный контракт с телеканалом HBO. Писатель будет отвечать за разработку новых проектов как для самого телеканала, так и для сервиса HBO Max.

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