В Турции нашли музыкальный инструмент, которому 8 тысяч лет

Инструмент был обнаружен в Бахчелиэвлере, жилом пригороде на европейской стороне Босфора.

Музыкальный инструмент возрастом 8000 лет был найден на северо-западе Турции. По словам ученых, это первый музыкальный инструмент, который был обнаружен в этом регионе.

«После реставрации и анализа печати на объекте мы планируем начать проект по игре на инструменте», — рассказал археолог Эркан Фидан.

Отмечается, что инструмент был обнаружен в Бахчелиэвлере, жилом пригороде на европейской стороне Босфора. Он похож на дымоход или свисток с отверстиями менее 1 сантиметра в диаметре.

Инструмент нашли рядом с одиннадцатью человеческими скелетами возрастом около 9000 лет. Кроме того, недалеко находились различные семена пшеницы эйнкорн, пшеницы эммер, ячменя, чечевицы и гречки.

Обнаруженные человеческие останки будут проанализированы для получения информации о поле и возрасте людей, которые им принадлежали.

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