Эксперты спрогнозировали рост мировой экономики в 2021 году

Эксперты считают, что благодаря США вся мировая экономика восстановится быстрее, чем планировалось.

Международная группа Coface повысила оценку роста мирового ВВП в этом году — с 5,1% до 5,6%.

При этом объем мировой торговли вырастет на 11%, сообщают СМИ со ссылкой на ежеквартальный обзор Coface (Франция), специализирующегося на коммерческом страховании и управлении рисками.

Специалисты отмечают, что основной вклад в улучшение глобального экономического сценария внесут США, которые быстрее, чем ожидалось, восстанавливаются от потерь от кризиса.

«США восстанавливаются быстрее, чем ожидалось, с прошлого лета. Благодаря сильному росту экономики страны перспективы восстановления всей мировой экономики улучшаются», — говорят эксперты.

В то же время, по мнению экспертов, принятый летом прошлого года пакет антикризисных мер при государственной поддержке поможет европейским рынкам расти быстрее.

Ранее Курсор писал, что Либерман заявил, что новый бюджет не будет включать повышение налогов. По словам Либермана, цель правительства — «вернуть дефицит под контроль».

Курсор ранее сообщал, что бюджетный дефицит Израиля продолжает сокращаться. Совокупный дефицит в Израиле за двенадцать месяцев до конца июня составил 144 миллиарда шекелей, или 10,1% ВВП, по сравнению со 160,3 миллиардами шекелей, или 11,7% ВВП в конце 2020 года.

Также мы писали, что обнародованы детали плана бюджета Израиля на 2021-2022 годы. В преддверии утверждения госбюджета Минфин представляет структурные изменения, которые являются частью экономического плана на 2021-2022 годы.