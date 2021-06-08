Муниципалитет Иерусалима создаст ваучеры для поддержки местного бизнеса

Власти Иерусалима решили поддержать малый и средний бизнес, который сильно пострадал после пандемии.

Муниципалитет Иерусалима выпустит новые ваучеры в качестве инициативы для содействия развитию местного бизнеса.

Об этом сообщает JPost.

В Иерусалиме более 30 тысяч малых и средних предприятий. Вместе они составляют значительный двигатель роста местной экономики.

Инициатива была создана, чтобы помочь поддержать местный бизнес после экономических проблем, с которыми они столкнулись во время C OVID-19 .

Эти ваучеры будут предлагаться общественности, а также комитетам и организациям, которые заинтересованы в том, чтобы подарить их своим работникам на праздники и мероприятия.

Муниципалитет отмечает, что специальный проект является продуктом сотрудничества между Отделом содействия развитию бизнеса муниципалитета Иерусалима и BUY ME.

Мэр Иерусалима Моше Лион сказал: «Я приветствую эту важную инициативу, которая продвигает иерусалимские предприятия, которые являются источником влияния и роста для экономики города. Муниципалитет Иерусалима будет продолжать работать над развитием бизнеса в городе».