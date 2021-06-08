Муниципалитет Иерусалима создаст ваучеры для поддержки местного бизнеса

Муниципалитет Иерусалима выпустит новые ваучеры в качестве инициативы для содействия развитию местного бизнеса.
Об этом сообщает JPost.
В Иерусалиме более 30 тысяч малых и средних предприятий. Вместе они составляют значительный двигатель роста местной экономики.
Инициатива была создана, чтобы помочь поддержать местный бизнес после экономических проблем, с которыми они столкнулись во время C OVID-19 .
Эти ваучеры будут предлагаться общественности, а также комитетам и организациям, которые заинтересованы в том, чтобы подарить их своим работникам на праздники и мероприятия.
Муниципалитет отмечает, что специальный проект является продуктом сотрудничества между Отделом содействия развитию бизнеса муниципалитета Иерусалима и BUY ME.
Мэр Иерусалима Моше Лион сказал: «Я приветствую эту важную инициативу, которая продвигает иерусалимские предприятия, которые являются источником влияния и роста для экономики города. Муниципалитет Иерусалима будет продолжать работать над развитием бизнеса в городе».
Ранее Курсор сообщал, что в минфине заявили, что тенденция роста цен не продлится долго. В министерстве финансов заявили, что тенденция роста цен не сохранится в среднесрочной перспективе. Так, соответствующий обзор был опубликован экономистом Широй Гринберг. Так, специалисты не считают, что это начало инфляции.