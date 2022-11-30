Управляющий Банка Израиля раскритикова ипотечное предложение Гафни

09:48, Сегодня
Экономика, Новости Израиля
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Амир Ярон подверг резкой критике предложенный председателем финансового комитета Кнессета депутатом Моше Гафни законопроект об отделении процентной ставки по ипотечным кредитам от общей процентной ставки.

Управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон раскритиковал призыв председателя Финансового комитета Кнессета депутата Моше Гафни (Яадут а-Тора) продвигать законопроект, который отделит повышение процентных ставок от процентных ставок по ипотечным кредитам.

Выступая в финансовом комитете Кнессета, Гафни сказал: «Я прошу юрисконсульта комитета инициировать законопроект, чтобы при повышении процентной ставки в экономике процентная ставка по ипотечным кредитам не повышалась. легально, особенно в отношении среднего класса и слабых слоев, приобретающих свою первую квартиру».

В ответ профессор Ярон заявил на конференции руководителей банков: «Банк Израиля полон решимости вернуть инфляцию к целевому диапазону. Мы всегда работаем с полным представлением всех данных и их влияния на экономику, бизнес и домашние хозяйства. Процентная ставка является широким инструментом и основным инструментом для снижения инфляции, и она будет оставаться таковой до тех пор, пока это необходимо, чтобы убедиться, что инфляция возвращается к своему целевому уровню».

«Ценовая стабильность является условием экономической стабильности. Инфляция в первую очередь наносит ущерб более слабым слоям, так как в первую очередь пострадают именно более слабые слои», — подчеркнул профессор Ярон.

«Более того, частые изменения или чрезмерная законодательная импровизация, не имеющая аналогов в западном мире, создают риски — как для банков, так и для частных и бизнес-клиентов — в подрыве деловой и правовой среды. Эти изменения могут в конечном итоге не достичь целей законодательства. Такая неопределенность может нанести ущерб выходу на рынок новых игроков, развитию передовых продуктов и международному восприятию израильского рынка, а также тому факту, что у него развитая экономика, основанная на свободном рынке», — отметил Ярон.

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Напомним, что цены на квартиры в сентябре выросли на 1,9%, показав по сравнению с прошлым годом увеличение цены 19,0%. Резкий рост процентной ставки не смог остановить движение цен.

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