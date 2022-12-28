Диетолог назвала оптимальный вечерний перекус

В вечернее организм функционирует не так как днем. В частности, в ночное время в организме усиливается действие гормона грелина.

Перед сном лучше употреблять низкокалорийные продукты.

Об этом со ссылкой на диетологов рассказывает издание Express.

По словам специалиста, в ночное время в организме усиливается действие гормона грелина. Это вещество повышает аппетит. При этом в вечернее время организму не нужно большое количество энергии. А плотный ужин не столько насытит, сколько испортит вам сон.

Важно также помнить, что в ночные часы снижается скорость обменных процессов, поэтому вся принимаемая пища может «осесть» на талии в виде жира.

Медики рекомендуют отказаться от белковых продуктов, исключение — кисломолочные напитки с невысокой жирностью. Хорошим перекусом стану ягоды или фрукты с невысокой кислотностью. Также на ужин можно съесть овощной салат, но поскольку в такой пище мало калорий, голод может вновь появиться.

Наша редакция сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.