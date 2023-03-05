Диетолог объяснила, за сколько часов до сна нужно ужинать

Эксперты по питанию говорят, что идеальное время для ужина — у каждого свое. Оно зависит от вашего режима сна и активности.

По словам специалисты, у человека в вечернее время должны активизироваться мелатонин и соматотропный гормон, которые запускают использование организмом запасов жира на энергетические нужды. Слаженная работа таких «ночных гормонов» возможна лишь при соблюдении режима питания и спящий режим. ⁣ ⁣⠀

Эксперт настаивает: спать мы должны ложиться в тот же день, когда и проснулись. Оптимальное время отхода ко сну 23:00.

Поджелудочная железа должна снижать свою активность не позднее 21:00. Так, уровень инсулина, что выделился на последний прием пищи, должен плавно снизиться и нормализовать количество глюкозы в крови. Фус добавила, что на формирование и переваривание пищевого комка необходимо около 3-4 часов — это зависит от употребленных на ужине продуктов. Т.е, если вы ложитесь спасть в 11 вечера, то ужинать должны в 19-20, если в полночь — то, соответственно, в 20-21 час, но никак не позднее.

Она добавила, что такое правило касается всех, кто хочет быть здоровым и бодрым, а не только тех, кто стремиться сбросить вес.

Ранее «Курсор» информировал, почему длительный сон опасен для здоровья. Британские ученые из Университета Киля провели исследования и выяснили, к каким последствиям приводит сон больше нормы, то есть свыше 8 часов.