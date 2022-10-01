Диетологи объяснили, почему есть картофель перед сном опасно

Картофель полезен для организма, но не в больших количествах и только в дневное время.

Картофель нужно есть в дневное время, и тогда овощ принесет вашему организму только пользу. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала о негативных последствиях употребления картофеля на ночь, о которых многие могли не знать.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Если есть картофель на обед, то поджелудочная железа без излишней нагрузки переварит и усвоит ее. Чем ближе к ночи, тем сложнее организму будет справиться с положенной на него задачей.

Самым полезным диетолог называет отварной картофель с кожурой. Не рекомендуется есть горячий картофель, он должен остыть. Остывшая картошка впитывает со стенок желудочно-кишечного тракта шлаки, очищая его, а горячий картофель спровоцирует набор лишнего веса.

Медики отмечают, что активность поджелудочной железы наблюдается в дневное время, а после 18:00 она успокаивается.

Картофель следует употреблять не чаще двух-трех раз в неделю, и желательно днем. Если есть картофель с кожурой, то вы получите дополнительную порцию нерастворимой клетчатки.

Картофельное пюре имеет высокий гликемический индекс, поэтому вызывает резкое повышение уровня сахара в крови. Лучше всего готовить овощные рагу с добавлением картофеля. Овощи не дадут подняться сахару в организме, и такое блюдо будет более безопасным для здоровья.