Диетологи рассекретили вкусную еду, которая ускорит сброс веса

Речь идет о фисташках, про пользу которых говорят давно. Но теперь стало понятно, что орехи еще и помогают худеющим.

Фисташки богаты полезными минералами, витаминами, антиоксидантами, мононенасыщенными жирами и клетчаткой. А в новом исследовании говорится о том, что орехи борются с лишними кило.

Об этом пишет пишет womanEL.

Ученые наблюдали за 94 людьми разных размеров — от стройных до тех, кто страдает ожирением. Их всех посадили на одну и ту же программу похудения. Но половине из них давали по 40 грамм фисташек каждый день.

Сбросить вес удалось всем без исключения. Но та группа, которая употребляла фисташки, показала лучший результат.

Диетологи говорят, что орехи особенно эффективны для обуздания голода и усиления чувства сытости. Это безусловно, важно, если вы пытаетесь похудеть.

Специалисты по питанию уверены, что все орехи полезны. Но они чаще рекомендуют своим клиентам именно фисташки.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые полезны для здоровья сердца. Диетологи считают, что овес, фисташки, а также сардины содержат идеальный набор полезных веществ, которые положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы человека.