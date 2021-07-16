Дистанционная работа может привести к серьезным проблемам — медики

В связи с ужесточением карантинных ограничений, многие были вынуждены перейти на дистанционную форму работы. С одной стороны, работая дома, не нужно никуда ехать, что экономит больше личного времени. Но с другой стороны удаленная работа может пагубно повлиять на здоровье, так как у людей появляется недостаток физической активности.

Об этом сообщает информационный портал Главком.

Специалисты отмечают, что за период изоляции многие начали жаловаться на набор лишнего веса, что в дальнейшем приводит к развитию серьезных заболеваний таких, как панкреатиты, проблемы желудочно-кишечного тракта, а также иммунной системы.

Так, например, если человек длительное время работал дома и сразу же вернется к более активному образу жизни, ослабленная иммунная система может сразу же попасть под удар какого-либо вируса.

В связи с этим, медики рекомендуют изначально серьезно отнестись к выбору рабочего места дома. Стоит помнить, что работая с ноутбуком на кровати или диване можно развить остеохондроз. Вместе с этим необходимо позаботиться о достаточном освещении, таким образом избегая ненужного напряжения глаз. Чтобы во время работы за ноутбуком организм не перегружался, каждые 30 минут необходимо делать разминку.

Выполняя несложный алгоритм действий, специалисты уверенны, что дистанционная работа принесет только удовольствие.

Напомним, что медики рассказали, почему необходимо употреблять апельсин. По словам специалистов, апельсины обладают противовоспалительными свойствами и сильным антиоксидантным действием.