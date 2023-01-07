Доктор назвал пять ошибок в уходе за полостью рта

Если вы считаете, что регулярной чистки зубов достаточно для поддержания здоровья полости рта, вы ошибаетесь.

Отсутствие надлежащей гигиены полости рта имеет очень много последствий. Причина в том, что ваш рот является центром для бактерий. Если быть точным, то, по данным Университета Иллинойса в Чикагском стоматологическом колледже, во рту живет около 300 видов бактерий.

Health Shots поговорили с доктором Амитом Капуром, который также является косметическим лазерным хирургом и зубочелюстным ортопедическим хирургом, об ошибках и неправильных представлениях о здоровье полости рта.

Вот 5 ошибок в уходе за полостью рта, которые вам следует перестать совершать:

1. Чрезмерное давление на зубы во время чистки

Несмотря на ежедневную чистку зубов, все мы рискуем повредить верхний слой или эмаль наших зубов. Вот почему вы не должны энергично чистить зубы.

2. Отказ от использования зубной нити

Чтобы обеспечить надлежащий уход за зубами, приобретите зубную щетку хорошего качества и заменяйте ее каждые два-три месяца, а также используйте зубную нить и жидкость для полоскания рта.

3. Чрезмерное потребление сахара

Плохая гигиена полости рта также может быть вызвана избытком сахара и продуктов, которые прилипают к зубам в течение длительного периода времени.

4. Отказ от соскабливания языка

При чистке зубов часто упускается из виду язык. К счастью, на вашем языке не образуются кариес, но язык — основная причина неприятного запаха изо рта и заболеваний полости рта. Регулярный соскоб с языка помогает удалить бактерии, остатки пищи, мертвые клетки и вызывающие запах вещества, такие как грибки, токсины и бактерии.

5. Курение

Многие люди знают о негативном влиянии курения на их организм. Курение также может повлиять на здоровье полости рта.

Читайте также: эксперт назвала самый эффективный напиток для быстрой потери веса.