Эксперт объяснил, какая ежедневная привычка портит фигуру больше всего

Об этом предупредил в Instagram Виктор Мандзяк, эксперт по здоровому питанию и спортивный тренер.

Эксперт отмечает, что невыспавшийся человек в течение дня будет хилым и будет стараться избегать физического труда. Между просмотром сериала и катанием на велосипеде выберет первое. То есть человек недосыпает, меньше двигается, соответственно меньше теряет калорий на физическую активность.

Он пошутил, что сон — это единственное состояние, когда мы не можем есть. Поскольку для современного человека голод не единственный стимул накапливать калории, крайне высока вероятность, что во время дополнительных 180 минут человек будет есть.

Сон также влияет и на гормоны. А именно они регулируют разные функции организма, некоторые оказывают непосредственное влияние на поведение, в том числе и питание. Лептин синтезируется прямо в жировой ткани. Он действует на мозг, информируя его о количестве жира в организме. Если лептина вырабатывается достаточно, мозг понимает, что жира в теле много, это ему нравится. Когда лептина производится меньше, мозг тревожится, потому что осознает, что жира стало меньше. При недосыпании уровень лептина снижается, что повышает аппетит.

Также у невыспавшегося человека высокий уровень кортизола — гормона стресса. Кроме того, что кортизол задерживает воду, негативно влияет на мышцы и перенаправляет энергетические запасы в живот, он обладает способностью вызывать лептинорезистентность — делать гормон сытости менее видимым для мозга.

По словам Мандзяка, при недосыпании растет и уровень гормона грелина. Он производится в желудке и сигнализирует мозгу о том, что желудок пуст. То есть грелин повышает чувство голода.

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