Эксперт рассказал о причине лишних килограмм

Доктор Берг заявляет, что не только переедание может быть причиной лишнего веса — постоянный стресс также негативно сказывается на внешнем виде человека, и в том числе на его весе.

Доктор Берг рассказал о скрытых причинах ожирения. Дело не только в питании. Если у вас лишний вес и вы думаете, что причина его только в вашем питании, вы ошибаетесь. Фактор стресса также играет огромную роль.

«Представьте, что каждая отрицательная эмоция весит определенное количество граммов или даже килограммов. А теперь вспомните, сколько раз в день вы испытываете стресс?» — говорит эксперт.

Стрессом могут быть неприятности на работе, проблемы в семье и даже хамство в общественном транспорте по отношению к вам. Более того, даже просмотр негативных новостей — это тоже фактор стресса. Помните об этом, когда включаете телевизор.

Наш организм защищается от стресса с помощью гормона кортизола, который вырабатывается надпочечниками.

Нормально испытывать стресс и вырабатывать кортизол. Гормон стресса помогает нам выжить. Но когда стресса слишком много, организм просто не справляется с ним, используя заложенные в него природой механизмы. Мы начинаем заедать стресс, часто с помощью сладостей.

Человек, находящийся в постоянном стрессе, становится раздражительным, рассеянным, испытывает трудности с концентрацией внимания, нарушается сон, и в результате это сказывается даже на его внешнем виде – формируется так называемый адреналовый тип телосложения.