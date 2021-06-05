Эксперты выяснили, как поздний прием пищи влияет на здоровье

Прием пищи в вечернее и ночное время — прямой путь к ожирению, это знают, пожалуй все. Но, оказывается, такая привычка чревата куда более страшными последствиями. Вечерние перекусы увеличивают уровень сахара в крови, что негативно сказывается на общем состоянии и может.

Об этом пишут «Актуальные новости».

Медики предупреждают: если глюкоза (а она вырабатывается во время вечерней трапезы) часто попадает в кровеносную систему, происходит существенный выброс этого вещества в организм, а это крайне негативно воздействует на работу надпочечников. Этот процесс нарушает работу внутренних органов, может вызвать воспаления и спровоцировать развитие целого ряда недугов.

Стоит помнить: прием еды перед сном нанесет вред здоровью и обмену веществ. Прежде всего, пострадает фигура и здоровье, к тому же, вам грозит нарушение сна и разбитое состояние утром. Потому, в следующий раз, когда вечером ноги сами понесут вас к холодильнику, лучше взвесьте все за и против.

Лучше всего заканчивать прием пищи за 3-4 часа до отхода ко сну. Голод можно перебить стаканчиком нежирного кефира или йогурта. Важно также на ужин не употреблять очень жирных продуктов, жареного и слишком соленого. Мясо тоже нежелательно, так как на его переваривание желудку нужно не менее 5 часов.

Напомним, ученые считают, что низкокалорийная диета с особым рационом «подходит большинству людей с ожирением, желающим похудеть», но предостерегают, что возможны противопоказания — наличие каких-то заболеваний или прием определенных лекарств.