Эксперты выявили пищевую добавку, которая приводит к раку желудка и легких

Чрезмерное потребление витаминов и минералов не менее опасно, чем их дефицит. Медики отмечают, что прежде чем принимать пищевые добавки следует сдать анализ крови и проконсультироваться с лечащем врачом.

Ученые и медики напоминают, что человек должен получать все необходимые ему вещества из пищи. Различные добавки и витамины пить нужно только по рекомендации врача и не «назначать» себе их самостоятельно. В противном случае это может завершиться развитием рака или другими серьезными осложнениями.

Об этом пишет grodno24.

Эксперты обнаружили, что такая добавка как бета-каротин при накоплении в организме способна провоцировать появления раковых клеток. Именно это вещество делает популярные и любимые многими овощи и фрукты желтого и оранжевого цвета. Попадая в организм человека, оно преобразуется в витамин А. В большинстве случаев человек получает суточную норму этого вещества вместе с пищей, поэтому дополнительный прием витамина не требуется.

Испытания подтвердили повышение риска развития рака легких и желудка при чрезмерном потреблении бета-каротина. Раку легких оказались более подверженными люди, которые на фоне потребления добавок бета-каротина, курят. Также обнаружено, что и витамин Е повышает риск рака простаты и колоректальной аденомы.

Таким образом, ученые призывают не принимать добавки бета-каротина. Весь необходимый объем вещества можно получить употребляя желтые и зеленые листовые овощи, в числе которых морковь, красный перец, шпинат, а также фрукты желтого цвета, такие как абрикос, манго и папайя.

«Курсор» писал ранее, что в ходе исследования удалось установить, что если на губах возникает слишком много гранул Фордайса, то это может указывать на развитие гиперлипидемии. Или иными словами – в крови присутствует слишком много «плохого» холестерина.