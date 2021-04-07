Какие специи и масла могут заменить обезболивающие препараты

Специалисты рассказали, какими натуральными средствами можно заменить обезболивающие препараты, ведь если сильно увлекаться такими лекарствами можно нанести своему здоровью вред.

Справиться с локализованной болью поможет куркума, пишет Change.

В Индии куркума используется в течение тысячелетий и даже считается святой. В аюрведе она считается «горячей» пряностью с очищающими и придающими энергию свойствами.

Куркума не является суперфудом, но обладает полезными для здоровья свойствами. В целом, куркума стимулирует пищеварение, уменьшает вздутие и положительно влияет на усвоение жира. Но главное — это прекрасное обезболивающее средство.

Чтобы получить максимальный эффект, следует сделать настой из корнеплодов куркумы и принимать его по необходимости.

С болями в спине поможет справиться стручковый перец. Его нужно размолоть в порошок и развести с водой. Помазать полученной кашей место, где чувствуете боль и через десять минут смыть.

Помогает справиться с болью и действует как успокоительное — масло лаванды. Его используют с древних времен.

Снизит болевые ощущения и поможет справиться со спазмами эфирное масло мяты. А вот если вас мучает зубная боль, стоит воспользоваться гвоздикой. Ее советуют просто положить в полость рта.

Напомним, ученые Гарвардского университета после ряда экспериментов пришли к выводу, что опасность серьезных заболеваний выше у людей с группой крови AB (IV) Rh с отрицательным резусом. Согласно исследованиям, у людей с данной группой крови больше, чем у остальных наблюдается проблем с памятью и мышлением. Они чаще страдают от инсультов и деменции, также у этой группы риск развития слабоумия выше на 82%.