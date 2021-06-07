FDA одобрило использование препарата Biogen для больных Альцгеймером

Адуканумаб станет первым препаратом, который будет бороться с причинами развития Альцгеймера у пациентов.

Регулирующие органы США в понедельник одобрили Адуканумаб компании Biogen Inc. в качестве первого препарата для устранения основной причины болезни Альцгеймера, несмотря на разногласия по поводу неоднозначных результатов клинических испытаний этого препарата.

Об этом сообщает JPost.

Адуканумаб — один из длинного списка лекарств, направленных на удаление липких отложений белка, называемого бета-амилоидом, из мозга пациентов на ранних стадиях болезни Альцгеймера, чтобы предотвратить его разрушительные последствия, в том числе потерю памяти и способность заботиться о себе.

Препарат Biogen был одобрен защитниками пациентов и некоторыми неврологами, которые хотели иметь эффективный вариант для пациентов со смертельным заболеванием, но другие врачи заявили, что результаты клинических испытаний противоречивы и необходимы дополнительные доказательства.

Адуканумаб изучался у пациентов с ранней стадией заболевания, у которых был положительный результат теста на компонент амилоидных бляшек головного мозга. У некоторых пациентов в испытании возник потенциально опасный отек мозга.

По оценкам Biogen, около 1,5 миллиона американцев будут иметь право на лечение Адуканумабом, который вводится ежемесячно, что вызывает опасения по поводу затрат для системы здравоохранения.

Ранее Курсор сообщал, что ученые из Великобритании сообщили о простом способе определить нарушения в мозгу и нервной системе. Отмечается, что в исследовании приняли участие свыше 3 тыс человек, страдающих от разрушительных процессов в тканях нервной системы и имеющих когнитивные проблемы.