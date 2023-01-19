Известный диетолог назвала самый вредный завтрак: портит и фигуру, и здоровье

Известный эксперт по питанию рекомендует отказаться от выпечки и хрустящих готовых завтраков. Ничего, кроме лишних углеводов и повышения уровня сахара вы от этих продуктов е получите

Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты не следует есть на завтрак.

Как утверждает диетолог, меньше всего для утреннего приема пищи подходит пита и любая другая дрожжевая выпечка. Также стоит отказаться от сладких круассанов и сдобных булок. В этих продуктах слишком много углеводов, которые вызывают повышения уровня сахара в крови. В 100 граммах продукта содержится около 70-80 граммов углеводов в среднем.

Еще одним неудачным вариантом для завтрака являются сладкие хрустящие хлопья. В них очень мало пищевых волокон, они не могут насытить человека надолго. Очень вредными такие хлопья являются для детей, они привыкают есть сладкое по утрам.

В качестве полезной альтернативы диетолог предложила есть гранолу или хлопья без сахара, подсластить которые можно, добавив немного меда или ягод. Также хорошим выбором для завтрака могут стать тосты с яичницей, овощами.

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