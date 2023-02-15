Как быстро сбить высокое давление: кардиолог назвала действенные способы

Помочь себе каждый может несколькими действенными способами.

Об этом в Instagram рассказала кардиолог Наталья Иванюк.

Гипертонический криз — это внезапное сильное повышение АД, которое чаще всего сопровождается симптомами со стороны органов-мишеней (мозга, сердца, почек, глаз) или вегетативной нервной системы. Чаще оно возникает у гипертоников или у тех, кто имеет сопутствующие заболевания (диабет, болезни почек и т. д.). Но может начаться и на фоне стресса.

Прежде всего, лягте или займите полусидячее положение. Обязательно откройте окно, свежий воздух облегчит ваше состояние. Если у вас диагностирована гипертония – примите свой препарат, но не превышайте дозировку, говорит врач.

Если скачок давления невелик, можно опустить ноги на 10-15 минут в горячую воду, чтобы расширить сосуды. Если же давление поднялось до 180 или выше и самочувствие резко ухудшилось – немедленно обратитесь к врачу!

Измеряйте давление каждые 10-15 минут и обязательно записывайте результаты, чтобы показать специалисту.

Ранее Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.

Кроме того, эксперты рассказали о простом способе лечения диабета. Группа американских, австралийских, бразильских, ирландских и британских экспертов предложила простую, но эффективную идею лечения диабета.