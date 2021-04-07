Как защитить себя от сахарного диабета — медики

Как мы все знаем, завтрак является важнейшей пищей в день, поэтому очень важно всегда выбирать питательную и здоровую пищу, чтобы начать свой день.

Комбинация овса и семян чиа считается здоровой. Эти питательные ингредиенты обеспечат ваше тело необходимой энергией на предстоящий день, пишет Change.

Более того, это здоровое сочетание стимулировать потерю лишнего жира.

Овсянка — отличный источник растворимого бета-глюкан волокна, которое, как известно, очень полезное. Его регулярное потребление может уменьшить плохой холестерин и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

С другой стороны, семена Чиа имеет высокое содержание омега-3, омега-6 и кальция. Он имеет мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Он также обладает регенерирующими свойствами, поэтому рекомендуется людям, страдающим артритом.

Необходимые ингредиенты:

1 стакан овсяных хлопьев (не быстрого приготовления)

2 стакана воды

2 чайные ложки лимонного сока

1 чайная ложка коричного порошка

2 столовые ложки меда

Морская соль 1 щепотка

4 столовые ложки семян чиа

Поместите корицу в кастрюлю с водой и доведите до кипения. Когда она достигнет точки кипения, вы должны уменьшить огонь и добавить овсяные хлопья. Кипятить в течение 5 минут и снять с огня.

Накрыть крышкой и дать настояться в течение 5 минут. Добавьте мед и соль и хорошо перемешайте. Вылейте смесь в тарелку и добавьте семена чиа, пока она еще горячая. В конце добавить лимонный сок.

Ранее мы сообщали о том, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.