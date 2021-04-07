Какие народные средства полезны для профилактики инсульта

Врачи стараются избегать рекомендаций пациентами употреблять при лечении или для профилактики травы, отвары трав, но иногда они делают исключения и говорят, что лучше использовать домашние отвары для профилактики инсульта.

Вот этот список, пишет Change.

Сосновые шишки. Сосновые шишки от инсульта – эффективное народное средство для профилактики и лечения инсульта. Они накапливают массу лекарственных веществ и консервируют их внутри себя. Все сохраняется в естественном виде и витамины, и танины, и фитонциды. При применении танинов, содержащихся в сосновых шишках, погибает в четыре раза меньше клеток мозга, чем обычно. Все это делает сосновые шишки эффективным народным средством при лечении инсульта.

Залитые сосновые шишки. Против инсультного поражения мозга: пять зрелых сосновых шишек промыть, залить 200 мл спирта или водки, настоять две недели, процедить. Принимать по одной чайной ложки в стакане слабого теплого чая один раз в день после еды. Тем, кто не переносит алкоголь, поможет отвар сосновых шишек: пять шишек залить 500 мл воды, довести до кипения, томить на слабом огне 5-7 минут. Принимать по одной четвертой стакана после еды четыре раза в день.

Два лимона и два апельсина пропустить через мясорубку без косточек. Смешать с двумя столовыми ложками меда. В день принимать по две-три чайных ложки за 30 минут до еды. Курс лечения-месяц, затем перерыв две недели, повторить курс лечения.

Болотная клюква. Для профилактики инсульта головного мозга прокрутить через мясорубку один килограмм клюквы, один килограмм лука и половина килограмма лимонов. Добавить один килограмм меда, все хорошо перемешать. Принимать 2 раза в день по одной столовой ложке перед едой, запивая горячей водой. Это средство очищает организм от жировых и известковых отложений, предупреждает инфаркт, инсульт, атеросклероз, улучшает зрение.

Валериана. Капли ВКПБ. В народных средствах лечения заболеваний сосудов широко применяются следующие растения: валериана «В» — расширяет коронарные сосуды, нормализует кровообращение, успокаивает.

Конский каштан. Конский каштан «К»- повышает прочность кровеносных сосудов, снижает вязкость крови.

Пустырник лекарственный, боярышник. Боярышник «Б» — улучшает коронарное и мозговое кровообращение, снимает аритмию, успокаивает сердечную мышцу, нормализует давление, сон.

Пустырник «П»- помогает при стенокардии, гипертонии.

Из этих растений сделать спиртовые настойки или, в крайнем случае, приобрести их в аптеке, смешать в равных пропорциях, применять по одной чайной ложке три раза в день за 30 минут до еды. Эти капли являются хорошей профилактикой инфаркта и инсульта, повышают иммунитет, снимают депрессию, улучшают сон.

Если принимать состав из софоры японской и белой омелы, то можно вылечить даже самые тяжелые последствия после инсульта. Уже после двух курсов народного лечения инсульта вы сможете вернуть себе прежнюю работоспособность.

Софора японская, омела белая. Надо взять пятьдесят граммов софоры японской, столько же омелы белой. Смешать эти травы и залить их полулитром водки, настоять в течение месяца травы в темном месте. Почаще встряхивайте банку с настоем. Настоявшийся настой принимать два раза в день по одной чайной ложке. Курс лечения в течение двадцати дней. Потом сделайте перерыв на пятнадцать дней и снова повторить лечение.

Вылечить инсульт головного мозга поможет настой шалфея. Для его приготовления взять одну столовую ложку сухих листьев растения, залить 250 мл кипятка и довести смесь до кипения на медленном огне. После этого емкость укутывают и оставляют на 25-30 минут. Курс лечения — 30 дней.

Заваривать крепкий чай рекомендуется в утреннее время, а пить его лучше маленькими глотками в течение всего дня. Настойка шалфея особенно актуальна, когда фиксируются нарушения речи. Применим шалфей и для принятия ванночки с отваром данного растения. Для приготовления лечебной ванны 200 г сырья отварить в десяти литрах воды в течение 5 минут.

Настаивать в течение часа, затем процедить и вылить в ванну, наполненную теплой водой. Ванну принимать 20-25 минут. Повторять 2-3 раза в неделю. Всего провести 20-25 сеансов.

Напомним, ученые Гарвардского университета после ряда экспериментов пришли к выводу, что опасность серьезных заболеваний выше у людей с группой крови AB (IV) Rh с отрицательным резусом. Согласно исследованиям, у людей с данной группой крови больше, чем у остальных наблюдается проблем с памятью и мышлением. Они чаще страдают от инсультов и деменции, также у этой группы риск развития слабоумия выше на 82%.