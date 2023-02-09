Какие обычные продукты обладают высоким содержанием коллагена

Красота для каждого человека — это уверенность в себе. Но для женщин внешность играет куда большую роль, чем для мужчин.

Каждая уважающая себя женщина следит за состоянием своей кожи и пытается минимизировать проблемы с сыпью, с морщинами и с цветом кожи. Но лишь единицы знают, что для этого необходим коллаген. Коллаген — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма и обеспечивающий ее прочность и эластичность. Простыми словами, это вещество, которое отвечает за целостность ткани, таким образом предотвращая образования «впадин», которые собой образуют морщины.

Коллаген можно принимать в качестве протеинового коктейля, и многие так и делают. Также коллаген есть в кремах и сыворотках, которые наносятся на лицо. А еще коллаген есть в продуктах питания.

Подробнее об этом информирует prostoway.com.

Чеснок

Именно чеснок наполнен коллагеном и антиоксидантами, защищающими нашу кожу. В частности, полифенолы помогают спасти кожу от свободных радикалов и нестабильных молекул, которые разрушают коллаген.

Ягоды

Они имеют больше антиоксидантов, чем другие фрукты или овощи. Эти антиоксиданты спасают нашу кожу, защищая ее от повреждений, вызванных морщинами.



Фасоль

Люди, едящие фасоль, рыбу, овощи и оливковое масло имеют меньше морщин, говорится в недавнем австралийском исследовании с участием жителей Австралии, Швеции и Греции. Все из-за натуральных жиров, которые очень нужны человеку.

Ранее «Курсор» информировал, что ешьте эти пять овощей, чтобы снизить уровень вредного холестерина и улучшить здоровье сердца. Употребление в пищу этих овощей с высоким содержанием холестерина может снизить его уровень и снизить риск развития сердечных заболеваний.

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