Какие продукты можно есть перед сном без страха за фигуру

Продукты для поздних перекусов стоит выбирать не только по калорийности, но и с учтом особенных веществ, которые они содержат.

Об этом сообщила гастроэнтеролог и диетолог Юлия Гудима в Instagram .

Незадолго до сна можно есть постный белок — белок яйца, рыбу, куриное филе. Такие продукты дают длительное чувство насыщения, кроме того, предотвращают катаболизм мышц ночью. Белковый вечерний перекус часто используют спортсмены при наборе мышечной массы. Главное, чтобы это был не большой прием пищи — 50-100 г, говорит специалист.

Можно также есть овощи с низким гликемическим индексом, например, зелень, огурцы, морковь. Такие продукты создают объем в желудке и чувство голода отступит.

Кроме того, диетолог советует перед сном есть 1 чайную ложку клетчатки (псилиум, яблочный пектин) и запросить все водой. Клетчатка натягивает на себя жидкость и создает объем в желудке. Также можно съесть чайную ложку кокосового масла, ореховой пасты или 1/4 авокадо. Это странно звучит, но жир — единственная составляющая рациона, которая не вызывает скачок инсулина, который можно назвать жирозапасающим гормоном.

При этом в позднее время любые углеводы — каши, бутерброды и сладости, а также ягоды и фрукты. Не лучший вариант перекусывать кефиром — это продукт брожения, который вызывает вздутие и дискомфорт в животе.

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