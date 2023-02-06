Какие продукты стоит есть не чаще одного раза в месяц: эксперты составили список

Эксперты рассказали, какие продукты не стоит употреблять чаще, чем один в раз месяц.

Фаст-фуд и снэки — все самые вредные продукты, которые обогащены жирами и большим количеством быстрых углеводов. Также в них полно соли, сахара и специй. Это: чипсы, сухарики, картофель фри и уличная еда. Сюда же можно отнести и сладкую газировку.

Такая пища очень вредна для организма и стоит свести ее употребление до минимума. Если очень хочется – позвольте себе такой обед не чаще одного раза в месяц, советуют специалисты.

Сладости лучше выбирать натуральные — зефир, мармелад, желе. А вот пирожные, пончики торты и прочее эксперты советуют исключить из рациона. Но! Это чревато срывами. Сначала поставьте себе установку на один день в неделю, постепенно увеличивайте промежутки, пока не выйдете на один раз в месяц.

«Неприятные» продукты. Бывает так, что приходится употреблять какие-то блюда за компанию с друзьями или вы съедаете то, что приготовили родные, чтобы их не обидеть. В этот список попадают и экзотические фрукты. Еда должна вам нравиться и, если вам не хочется ее даже пробовать – это имеет значение. Но в знак вежливости или благодарности, вы все равно пробуете то, что вам не нравится. Старайтесь так никогда не делать и свести количество подобных ситуаций к минимуму.

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