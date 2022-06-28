Какие симптомы могут предупредить об остановке сердца за несколько дней до нее

Большинство людей с внезапной остановкой сердца (когда сердце неожиданно перестает биться), умирают в течение нескольких минут после появления первого заметного симптома.

Как только происходит остановка сердца, каждая секунда имеет решающее значение. Вероятность выживания пациента снижается на 10 процентов каждую минуту.

Об этом пишет WomanEL.

При этом медики говорят, что остановка сердца может наступить не так неожиданно. Исследователи выявили несколько тревожных сигналов, которые могут сигнализировать об остановке сердца за несколько дней или даже недель до этого.

Исследователи изучали пациентов в возрасте от 35 до 65 лет. Они собрали информацию о 839 пациентах с внезапной остановкой сердца за четыре недели до события, чтобы определить, какие симптомы, если таковые имеются, возникли.

51 процент пациентов имели предупреждающие симптомы в течение этих четырех недель. Среди них 93 процента видели, как симптомы повторялись в течение 24-часового периода, прежде чем у них была остановка сердца.

Часто симптомом была боль в груди (типичная или атипичная), затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, внезапное падение артериального давления или потеря сознания и другие (включая боль в животе, тошноту или рвоту, боль в спине).Другие пациенты с остановкой сердца отмечали симптомы гриппа (10 процентов) и учащенное сердцебиение (5,6 процента).

Если у вас или у вашего близкого есть такие симптомы, это может помочь вам принять жизненно важные решения и обратиться за медицинской помощью.

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