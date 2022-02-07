Медик рассказала, с какими продуктами нельзя сочетать мясо

Нежелательной комбинацией при приеме мясного блюда выступает молочная продукция, крепкий чай или кофе. Дело в том, что такое сочетание препятствует корректному усвоению железа из пищи. То есть пользы от продукта будет крайней мало.

Известный украинский диетолог Светлана Фус объяснила, с какими продуктами не следует сочетать употребления мяса. Поскольку это продукт довольно тяжелый, то у употреблять его стоит небольшими порциями и с правильным гарниром.

Об этом пишет Change.

По словам эксперта, нежелательной комбинацией при приеме мясного блюда выступает молочная продукция, крепкий чай или кофе. Дело в том, что такое сочетание препятствует корректному усвоению железа из пищи.

«Чтобы лучше усвоить железо, не стоит в одном приеме пищи совмещать мясо, богатое железом, и молочные продукты, богатые кальцием», — говорит специалист.

В качестве добавки к мясному врач, рекомендует использовать продукты с обильным содержанием витамина С. Наилучшим вариантом в этом случае выступает капуста.

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