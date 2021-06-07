Медики нашли действенный способ борьбы с бессонницей

Многим известна такая неприятная проблема, как бессонница. Возникнуть она может по разным причинам, на почве переутомления или стресса.

Учёные установили ещё одну причину нарушения сна, это нехватка в организме человека кальция и витамина D3.

Об этом пишет Голос.

Учёные подтвердили свои предположения, исследуя образ жизни примерно 2 тысяч человек с нарушением сна.

Оказалось, большинство проводят время в закрытых помещениях за различной работой. А это значит, им не достаётся нужного количества ультрафиолетовых лучей, вместе с ними и витамина D.

Исследователи предложили пройти курс лечения с витамином D3. После чего у большинства человек сон пришёл в норму.

Чтобы сон был здоровым и крепким, концентрация кальция в организме тоже должна быть в норме. Для этого считается очень полезным выпивать стакан молока перед сном.

Страдающим бессонницей людям специалисты советуют употреблять в пищу продукты, обогащённые кальцием и витамином D3, а также прогулки пешком и солнечные ванны.

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