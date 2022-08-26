Медики назвали группу крови, которая увеличивает риски сердечного приступа

Заболевания сердца считаются одной из основных причин смерти в мире.

Исследователи обнаружили, что по сравнению с людьми с типом крови O (I), у людей с типом A (II) или B (III) риск сердечного приступа в совокупности был на 8% выше, а риск сердечной недостаточности – на 10%.

Исследование с участием более 400 000 человек опубликовали в журнале Американской кардиологической ассоциации, пишет WomanEL.

Но самая большая разница была связана со сгустками крови в венах. По сравнению с людьми с кровью типа O, у людей в группах типа A и B на 51% выше вероятность развития тромбоза глубоких вен и на 47% выше вероятность развития тромбоэмболии легочной артерии.

Тромбоз глубоких вен – сгустки, обычно возникающие в ногах, – и тромбоэмболия легочной артерии – когда сгусток попадает в легкие – два наиболее распространенных заболевания сосудов.

Однако наличие крови типа A или B снижает риск высокого кровяного давления на 3% по сравнению с кровью типа O.

Исследователи говорят, что полученными ими результаты требуют дальнейшего изучения. Но уже сейчас врачи могут использовать эту информацию для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее американские онкологи рассказали, как горячий душ может помочь выявить рак.

Кроме этого, «Курсор» писал о продуктах, которые имеют антираковый эффект.