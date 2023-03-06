Медики назвали полезный и доступный напиток, который помогает быстро сжигать жир

Ученые уверяют, что в сочетании со сбалансированным питанием зеленый чай помогает обезвреживать различные токсины и выводить тяжелые металлы из организма. Он способствует общей детоксикации организма и снижению веса.

Такой напиток обладает уникальной способностью расщеплять молекулы жиров (благодаря особым веществам — катехинам). На основе этого свойства диетологи разработали специальную чайную диету.

Во время такой диеты медики советуют пить побольше свежей воды и зеленого чая, ограничив при этом все друге напитки. Также ограничиваются продукты питания, богатые углеводами и жирными кислотами. Разрешаются разнообразные овощи и фрукты (500-600 граммов в день), а также нежирные белковые продукты (яйца, куриные грудки, говядина, рыба, творог, молоко) несколько раз в день. Поэтому во время чайной диеты можно забыть о чувстве голода (что является несомненным плюсом диеты), но зато организм будет получать необходимые для него питательные вещества и витамины.

Главное условие чайной диеты – пить свежезаваренный зеленый чай, ведь постоявший напиток теряет свои полезные свойства. Потеря веса при соблюдении чайной диеты составляет около 4-6 кг за 14 дней.

Перед началом чайной диеты необходимо учесть, что эта диета имеет ряд противопоказаний. К примеру, она не рекомендуется беременным женщинам и во время лактации, а также детям и лицам с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Противопоказаниями также могут стать хронические заболевания печени, почек, желудка или кишечника. Передозировка зеленого чая может вызвать неприятные ощущения в органах пищеварения, а также тошноту или даже рвоту, потому важно не переусердствовать. Оптимальное количество чая — 3-5 чашек в день.

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