Медики назвали продукты, которые чреваты развитием рака

Американское онкологическое общество выпустило новые рекомендации по питанию и физической активности для профилактики рака. Ученые назвали продукты, которые повышают риск развития онкологических заболеваний.
Об этом пишет пишет издание WomenEL.
Как отмечают медики, регулярное употребление этих продуктов напрямую связано с повышенным уровнем заболеваемости раком.
- Красное мясо: говядина, свинина и ягненок.
- Обработанное мясо: бекон, колбаса, мясные деликатесы, хот-доги.
- Сахаросодержащие напитки.
- Продукты с высокой степенью переработки и рафинированные зерновые продукты.
- Большое количество алкогольных напитков. Их лучше не употреблять вообще, но специалисты отметили, что женщинам допустимо выпивать не более одного бокала в день, мужчинам – не более двух.
Кроме того, в онкологическом сообществе дали рекомендации о здоровом образе жизни и физических нагрузках.
- В течении всей жизни нужно оставаться в здоровом весе. Избыточный вес и ожирение – очень плохо и потеря даже нескольких лишних килограммов может снизить риск развития некоторых видов рака.
- Взрослые должны получать 150-300 минут умеренной физической активности в неделю. Либо 75-150 минут посвятить интенсивным занятиям спортом.
- Дети и подростки должны получать не менее 1 часа физической активности в день, средней или высокой интенсивности.
- Ограничьте сидячий образ жизни, в которой включается просмотр телефона, планшета, компьютера или телевизора.
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