Медики назвали продукты, которые чреваты развитием рака

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На состояние здоровья человека существенно влияют те продукты, которые человек употребляет в пищу. Есть такие, которые по вкусу многим людям, но к сожалению, они несут угрозу для организма и могут вызвать серьезные заболевания.

Американское онкологическое общество выпустило новые рекомендации по питанию и физической активности для профилактики рака. Ученые назвали продукты, которые повышают риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет пишет издание WomenEL. Как отмечают медики, регулярное употребление этих продуктов напрямую связано с повышенным уровнем заболеваемости раком. Красное мясо: говядина, свинина и ягненок.

Обработанное мясо: бекон, колбаса, мясные деликатесы, хот-доги.

Сахаросодержащие напитки.

Продукты с высокой степенью переработки и рафинированные зерновые продукты.

Большое количество алкогольных напитков. Их лучше не употреблять вообще, но специалисты отметили, что женщинам допустимо выпивать не более одного бокала в день, мужчинам – не более двух. Кроме того, в онкологическом сообществе дали рекомендации о здоровом образе жизни и физических нагрузках. В течении всей жизни нужно оставаться в здоровом весе. Избыточный вес и ожирение – очень плохо и потеря даже нескольких лишних килограммов может снизить риск развития некоторых видов рака.

Взрослые должны получать 150-300 минут умеренной физической активности в неделю. Либо 75-150 минут посвятить интенсивным занятиям спортом.

Дети и подростки должны получать не менее 1 часа физической активности в день, средней или высокой интенсивности.

Ограничьте сидячий образ жизни, в которой включается просмотр телефона, планшета, компьютера или телевизора. Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.

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Автор материала: Тали Малкина