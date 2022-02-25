Диетолог назвала продукты, которые избавят от ночного аппетита

Мозг знает, что желудок ночью должен отдыхать, но если перед сном хочется залезть в холодильник, диетолог рассказала, как этого предотвратить.

Очевидно, мы знаем, что лучше всего для нас перестать есть примерно за три часа до сна. Нам часто говорят о важности ночного голодания и вреде позднего приема пищи. У нас в мозгу все правильно и хорошо подшито, но как логически объяснить внезапное желание съесть что-то вкусненькое в 23:30?

«Еда ночью обычно связана с нарушением повестки дня. Пропуск завтрака, а иногда и обеда, неправильное питание в течение дня, чувство нехватки пищи, кумулятивная усталость и стресс — все это сказывается на желание поесть ночью, — говорит Мейтал Леви, клинический диетолог из Национальной службы здравоохранения.

«Чтобы избежать ночного приема пищи, важно кушать достаточно еды в течение дня: убедитесь, что у вас есть 3 питательных приема пищи утром, в полдень и вечером, которые будут содержать сложные углеводы, белки и полезные жиры в сочетании с овощами, которые обеспечат организм клетчаткой, минералами и витаминами», — дополнила врач.

Леви рекомендует стараться увеличивать количество пищи в течение дня, чтобы не есть ночью. «Для тех, кому все-таки нужен ужин и чувство пустоты может мешать хорошему сну, можно и рекомендуется порадовать себя легким ужином, вплоть до часа перед сном», однако, как бы там ни было, избегайте есть в ночное время.

Тем, кто страдает грыжей или рефлюксом, вообще не рекомендуется есть перед сном. Последний прием пищи в этом случае должен быть за два часа до сна и не рекомендуется, чтобы он содержал молочные продукты или жиры.

Какие продукты помогут избавиться от ночного голода?

Орехи. Легко усваиваются. Богаты магнием, калием, кальцием, белком и хорошими жирами, которые создают чувство сытости. Банан. Банан богат триптофаном, аминокислотой, которая улучшает настроение и качество сна, а также калием, который может предотвратить мышечные боли ночью. В отличие от простых сахаров, употребление банана перед сном не приведет к значительному повышению уровня сахара. Его можно сочетать с орехами и таким образом уровень сахара опустится. Горький шоколад с орехами. Те, кому все же нужны сладости перед сном, могут добавить к орехам темный шоколад, который богат антиоксидантами. Йогурт и черника с миндалем. Сбалансированное питание, сочетающее белок, сложные углеводы (в ягодах мало углеводов по сравнению с другими фруктами) и полезные жиры. Такая еда будет поддерживать сбалансированный уровень сахара и создавать приятное чувство сытости. Ломтик цельнозернового хлеба с натуральным арахисовым маслом. Арахисовое масло, богатое белком и полезным жиром, в сочетании с ломтиком хлеба из непросеянной муки со временем способствует приятному ощущению сытости. Цельнозерновые крекеры с тахини или желтым сыром. Сочетание сложных углеводов с белком или питательным жиром. Попкорн. Рекомендуется готовить дома, с небольшим количеством масла и небольшим количеством соли. Это лучшая альтернатива перекусам, так как это сложные углеводы и нежирная закуска. Овощной суп. Легко усваиваемая пища, богатая витаминами и минералами. Вы также можете комбинировать некоторые легко усваиваемые бобовые, такие как чечевица или горох. Овсянка. Вы можете приготовить овсянку с молоком (или соевым молоком) и добавить корицу и орехи. Еда, богатая пищевыми волокнами, белками и полезными жирами.

И что нельзя? Рекомендуется избегать еду, богатую сахаром или кофеином. Нам следует отказаться от пищи с высоким содержанием жиров или острых продуктов, потому что ночью они перегружают пищеварительную систему.

Это не относится к тем людям, кто работает в ночное время. В случае ночных пробуждений — диету следует скорректировать с учетом часов сна и по рекомендации врача-диетолога.

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