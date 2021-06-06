Медики рассказали, как сохранить здоровье почек

Почки — жизненно важный орган, который страдает от всех наших вредных привычек. Чтобы помочь ему работать слажено, стоит пересмотреть свой рацион и вести здоровый образ жизни.

Об этом пишет FaceNews.ua.

Правильное питание повышает продуктивность работы органов, а также снижает нагрузку на них. Потому, прежде всего, стоит не переедать и отдавать предпочтение нежирной пище растительного происхождения.

Очень полезны яблоки. Фрукт богат клетчаткой и пектинами, которые помогают снизить уровень сахара и холестерина в крови.

Врачи также рекомендуют добавить в свой рацион чернику. Ягода имеет большое количество клетчатки, витамина C и антиоксидантов.

Особое внимание следует уделить рыбе. Причем, в отличие от мяса, рыба чем жирнее — тем полезнее. Особенно лососевые сорта рыбы, поскольку в данном продукте много полезных Омега-3 жирных кислот.

Напомним, ученые австралийского Центра точного здравоохранения при Университете Южной Австралии выяснили, что депрессия является причиной 22 различных заболеваний. Как отмечается, депрессивное расстройство вызывает ишемическую болезнь сердца, астму, эзофагит, гастроэнтерит и расстройство мочевыделительной системы. К такому выводу специалисты пришли при изучении данных 337 536 человек с помощью генетического анализа (MR-PheWAS-анализ).