Медики рассказали, что случится с вами, если есть много мяса и яиц

Включение достаточного количества белка в ваш рацион может помочь вам сделать мышцы сильнее, обуздать чувство голода, ускорить восстановление после тренировки, но в больших количествах он может и навредить.

Что произойдет с телом, если есть много белка, пишет Eatthis .

По данным клиники Майо, очень активные люди должны потреблять от 1,2 до 2 граммов белка на килограмм веса тела.

Нежирное мясо, птица и морепродукты являются популярными примерами продуктов, содержащих хороший источник белка. Сюда же можно отнести яйца, бобовые, сыр.

Что будет, если употреблять слишком много белка? Давайте по-порядку. Вздутие живота может произойти по разным причинам, например, из-за слишком быстрого приема пищи, продуктов, вызывающих газообразование, или даже питья через соломинку. Но и диета, включающая слишком много белка, также может играть роль. Это случается, когда белковой пищей заменяют клетчатку, отчего могут быть запоры.

Белок отлично подходит для похудения, сохраняя чувство сытости дольше. Когда вы сокращаете углеводы и жиры и едите больше белка, чувство голода снижается.Это может быть очень полезно для похудения, поскольку голод часто приводит к выбору плохой, калорийной пищи и перееданию.

Но! Если вы не тренируетесь регулярно и не нуждаетесь в дополнительном белке для роста мышц, лишний белок не поможет увеличить ваши мышцы, но может «пойти в жир».

Плохой запах изо рта — еще одна проблема мясоедов. Если вы полностью исключите углеводы или включите их в свой рацион только в небольшом количестве, может начаться кетоз (углеводное голодание клеток). Если это произойдет, изо рта может исходить странный запах ацетона.

Если вы не даете своему телу достаточно углеводов, это приводит к неспособности сосредоточиться и может вызвать туман в голове. Балансируйте свою диету фруктами и овощами.

Почки перерабатывают азот из белковых аминокислот, и они будут перегружены дополнительной нагрузкой, что может подвергнуть риску образования камней в почках и повреждения почек.

Если вы получаете слишком много белка, вы, вероятно, не едите другие продукты, такие как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, которые содержат мощные антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые помогают защитить вашу иммунную систему и бороться с болезнями.

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