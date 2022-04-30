Медики выяснили, что произойдет со здоровьем, если часто есть куриные яйца

Врачи предостерегают: когда вы бесконтрольно принимаете яйца, в крови начинает расти содержание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), так называемого «плохого» холестерина. Одно яйцо может дать 186 миллиграммов холестерина, более половины рекомендуемых 300 миллиграммов в день.
Об этом пишет Страна здоровья.
Это может привести к бляшкам на внутренних стенках артерий, повышает риск сердечных заболеваний. Если сердце уже нездорово, количество яиц в рационе должно быть ограничено.
Если злоупотреблять яичницей, да еще и с беконом, колбасами, белым хлебом, можно перегрузить поджелудочную железу. Вероятны метаболические нарушения, рост веса, жировых отложений.
Подобные отклонения становятся предпосылками возникновения резистентности к инсулину — гормону, контролирующему содержание сахара в крови. Это может привести к предиабету, диабету типа 2.
Если есть слишком много яиц, может возникать вздутие живота, боли, метеоризм.
Кроме того, яйца могут провоцировать ухудшение самочувствия у людей, которые имеют хронический холецистит или панкреатит.
«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые полезны для здоровья сердца. Диетологи считают, что овес, фисташки, а также сардины содержат идеальный набор полезных веществ, которые положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы человека.