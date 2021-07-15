Медики заявили, что сильная жара снижает мозговую активность

Американские ученые выяснили, что жара негативно влияет на мозговую активность на 13 процентов.

Американские ученые провели исследование с целью выяснить, как высокая температура влияет на когнитивные способности. Так, эксперты из Гарварда провели эксперимент со студентами, которых расселили в разные здания с разной по качеству вентиляционной системой и системой кондиционирования.

24 студента проживали в домах, которые были оборудованы кондиционером. Еще 20 заселили в дома без кондиционеров. В каждой комнате, в которой проживали студенты, измерялась температура, уровень углекислого газа, уровень шума и влажность. Кроме того, ученые следили за режимом сна подопытных, наблюдали за их физической активностью на протяжении 12 дней.

Каждый день студенты сдавали по два теста смартфонах. Как оказалось, проживающие в более жарких условиях студенты в среднем на 13 процентов сдавали тесты хуже, чем их коллеги, которые жили в комнатах с кондиционерами.

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