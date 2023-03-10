Назван напиток, который активно борется с ожирением и диабетом

Качественный натуральный кофе может уберечь от развития диабета и ожирения. Дело в том, что этот напиток активизирует защитные механизмы организма, которые могут стать ключом к борьбе с этими недугами, считают исследователи Ноттингемского университета.

Об этом сообщает портал Medical Xpress.

Кофе стимулирует бурый жир, который в отличие от хранящего избыточные калории белого жира, принимает участие в выработке тепла тела путем сжигания калорий.

Профессор Майкл Симондс из медицинского факультета Университета Ноттингема отмечает, что повышение его активности улучшает контроль уровня сахара в крови, а также сжигание лишних калорий. Это помогает снизить вес. Однако до сих пор никто не находил приемлемого способа стимулировать активность бурого жира у людей, отметил исследователь.

Во время работы ученые использовали специальную тепловизионную технику, чтобы проследить воздействие кофе на бурый жир. Исследователи выяснили, что эта жировая ткань «включается» во время употребления кофе. Однако пока ученые не выяснили, какой именно из компонентов кофе активирует бурую жировую ткань.

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