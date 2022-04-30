Назван перекус, предотвращающий сердечные заболевания и даже рак

Если есть один такой перекус, к которому вы всегда должны тянуться, то это орехи. Читайте пять лучших причин их в свое ежедневное меню.

Есть множество способов насладиться орехами, будь то солеными, несолеными, сырыми или жареными. Ими можно наслаждаться, превратив их в ореховое масло или нарезав и посыпав еду. Лучшее в них то, что они полезны для вас во многих отношениях. Орехи богаты питательными веществами, включая ненасыщенные жирные кислоты, белок, клетчатку, витамины, минералы и другие полезные растительные соединения.

Регулярное употребление орехов связано со многими значительными преимуществами для здоровья. За прошедшие годы было опубликовано множество исследований, которые показали, что орехи — это вкусный и полезный перекус.

Международная группа ученых, чье исследование было опубликовано в журнале BMC Medicine, проанализировала 29 исследований, посвященных потреблению орехов, и опросила 800 000 человек. Их выводы показали значительные преимущества употребления орехов. Они обнаружили, что люди, которые ели горсть орехов (около 20 граммов) в день, независимо от их типа, на 30% реже болели сердечными заболеваниями по сравнению с людьми, которые вообще не ели орехи.

Эти результаты были подтверждены прошлыми исследованиями, но ученые обнаружили, что орехи могут помочь в борьбе с раком. Согласно исследованию, те, кто съедал горсть орехов, на 15% реже болели раком и на 22% реже умирали преждевременно, чем те, кто не ел орехи ежедневно. Кроме того, у тех, кто регулярно ел орехи, наполовину снизился риск смерти от респираторных заболеваний и на 40% уменьшились шансы заболеть диабетом.

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