Назван самый простой способ избавиться от головной боли без лекарств

Когда боль возникает на фоне усталости, переутомления, волнения, стресса или длительного пребывания на солнце, не всегда стоит прибегать к медикаментозному лечению.

В тех случаях, когда головная боль возникает на фоне усталости, переутомления, волнения, стресса или длительного пребывания на солнце, не всегда следует сразу хвататься за таблетки.

Об этом пишет портал Glamour.

По словам врача-диетолога Анастасии Гринь, помочь себе в подобных ситуациях можно просто – выпить стакан обычной воды.

«Вода давно славится способностью снимать головные спазмы и умственное перенапряжение. К тому же с ее помощью происходит регулирование температуры тела, увлажнение тканей и ускорение передачи кислорода клеткам», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, головные боли являются одним из самых распространенных расстройств нервной системы. Мигрень — это генетическое заболевание, которое передается по наследству. По статистике, женщины болеют гораздо чаще.

Мигрени часто провоцируются различными факторами, особенно гормональными расстройствами. Катализаторами головных болей могут быть недосыпание, погодные условия, чувство голода, стресс или чрезмерное и применение лекарственных средств.

Врачи рассказали, что выявлены продукты, которые вызывают приступы мигрени:

алкоголь,

шоколад,

кофе (и другие напитки, содержащие кофеин),

цитрусовые,

соленая пища,

заменители сахара,

сыры с плесенью.

Терпеть головные боли нельзя. Попытки приспособиться к жизни с хронической головной болью часто способствуют развитию других болезней. К примеру, показатели депрессии среди людей, страдающих частыми мигренями, в три раза превышают аналогичные показатели среди здоровых людей. Поэтому важно установить причину и устранить ее.

Также Курсор писал о том, что головные боли могут возникать из-за сотен причин. Одной из них могут быть проблемы с желудком или повышенной кислотностью.

Доктор Бипин Джибкате, консультант по интенсивной терапии и директор отделения интенсивной терапии в больнице Вокхардт, Мумбаи, рассказал о связи между газами и головной болью.

«Связь между кишечником и мозгом хорошо налажена, и у некоторых людей возникают головные боли из-за проблем с желудочно-кишечным трактом». Это означает, что организм не может получить доступ к необходимому количеству пищи, что приводит к головным болям», — говорит медик.