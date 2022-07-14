Названо самое вредное для здоровья мясо: ешьте как можно реже

Практически все исследователи в своих заключениях по поводу мяса сходятся в одном — красное мясо любого вида вредно для организма в больших количествах. А вот мясо птицы считается диетическим и при употреблении 2-3 раза в неделю сильного вреда здоровью не наносит.

Ученые из Франции провели масштабный анализ различных исследований, чтобы выяснить реакцию организма на мясо. На протяжении 20 лет они анализировали рацион питания 110 тысяч человек. Самым важным стало одно условие — добавлять 100 г мяса на одну порцию в день.

Эксперты выяснили, что при таком рационе питания риск смертности возрастал на 13%. Дополнительная порция мяса в день повышала риск уже на 20%. Если мясо заменяли другими продуктами — риск существенно снижался.

Употребление орехов вместо красного мяса снижал риск смертности на 19%. Мясо птицы вместо свинины снижало риск на 14%. Замена мяса на молочные продукты и бобовые снижал планку риска смертности на 10%, а рыба — на 7%.

Самым вредным мясным блюдом ученые назвали жареную курицу. Оказывается, именно этот продукт был причиной вспышек отравления и заболеваний желудка.

На втором месье по вредности специалисты называют говяжий фарш, на третьем расположились мясо индейки, свиной стейк и колбаса.

Но самые пагубные последствия для организма могут нанести три вида мяса — это свинина, баранина и говядина. Особенно, если порция превышает 160 г в день, отметили исследователи.

В свинине содержится гормон роста, который провоцирует воспаления и набухание тканей. Баранину категорически нельзя есть людям пожилого возраста и тем, кто более артритом. Баранина способствует накоплению бактерий на костях, если употреблять ее часто и в больших количествах.

Однако ученые придерживаются мнения, что любое мясо в умеренных количествах не способно нанести значительного вреда здоровью. Рекомендованная доза — не более 100 г на одну порцию два-три раза в неделю.

Ранее курсор писал, что ученые рассказали, почему многие люди все время переедают. Эксперты из Кельнского Университета смогли изучить участок мозга, который отвечает за переедание. Как оказалось, это гипоталамус, который контролирует выработку эндогенных лизофосфолпидо. Один из них – аутотаксин. Эти соединения контролируют наши приемы пищи и выделение холестерина.