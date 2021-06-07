Названы главные правила профилактики сахарного диабета

Медики назвали несколько эффективных способов, которые направлены на избежание развития сахарного диабета.

Важно поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови на протяжении жизни, ведь за счет этого обеспечивается нормальное функционирование всех систем организма.

Об этом пишут Новости Ю.

По словам врачей, нужно включить в свой рацион ягоды с темной кожурой, а также те, которые имеют синий и красный оттенки. В них содержатся антоцианы, помогающие организму человек поддерживать нормальный уровень сахара в крови. В день рекомендуется употреблять по одной порции таких ягод.

Также медики считают, что нужно придерживать средиземноморской диеты. Она предполагает исключение из рациона сладостей и красного мяса. Употреблять, в свою очередь, рекомендуется зелень, овощи, бобовые, белое мясо, оливковое масло, цельнозерновые продукты.

Необходимо не забывать о физической активности. Здесь допускается легкая ходьба и выполнение несложных упражнений. Нельзя сидеть на одном месте, важно двигаться как можно больше. Эффективными с точки зрения профилактики сахарного диабета являются кардио- и силовые нагрузки.

Особое значение имеет регулярный завтрак. По словам американских ученых, люди, которые отказываются от утреннего приема пищи, имеют большой риск развития сахарного диабета.

Во время приема каких-либо лекарств нужно помнить о том, что они могут отразиться на уровне сахара в крови. Речь идет о диуретиках, статинах и стероидах. Если приходится употреблять такие препараты, нужно корректировать ежедневный рацион питания, чтобы избежать резких скачков глюкозы.

Напомним, ученые считают, что низкокалорийная диета с особым рационом «подходит большинству людей с ожирением, желающим похудеть», но предостерегают, что возможны противопоказания — наличие каких-то заболеваний или прием определенных лекарств.