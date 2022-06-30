Названы первые симптомы онкологии, на которые редко обращают внимание

Первые симптомы рака часто не вызывают беспокойства у людей и не получают серьезного внимания. Но медики говорят, что именно беспечность часто играет с пациентами злую шутку.

Специалисты уверяют: именно раннее выявление симптомов рака дает надежду на успех лечения и выживание больных. Но часто на первые признаки рака не обращают внимания.

Об этом пишет grodno24.

Одним из симптомов могут быть незаживающие раны во рту — на деснах, языке, мягких тканях. Такие образования могут быть одним из первых признаков рака полости рта. Также может возникнуть отек или покалывание в челюсти.

Среди первых симптомов рака, которые обычно игнорируются, — тошнота, боли в животе.

Специалисты предупреждают: если симптомы сохраняются длительное время, вам следует пройти обследование. Иногда появляются опухоли желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы.

Еще одним ранним признаком рака может быть кашель. Если других симптомов ОРВИ нет или человек заболел более трех недель назад, но все еще кашляет, это нельзя игнорировать.

«Курсор» писал, что медики рассказали, какую одежду лучше выбирать в сильную жару.

Также мы сообщали, какие продукты нужно съесть на ночь, чтобы похудетью