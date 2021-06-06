Названы ТОП- 5 жиросжигающих продуктов

Включите их в свой рацион и потребность в диете отпадет сама собой.

Есть и не худеть — мечта большинства жителей планеты, ведь при современном образе жизни не набираь вес довольно сложно. Эксперт по питанию Галина Арвахи рекомендует никогда не прибегать к голодным диетам, а чтобы улучшить фигуру и не дать жиру откладываться на боках и бедрах, обязательно включить в рацион пять важных продуктов.

Об этом пишет ГолосUA.

Яблоки. Это ценный витаминами и микроэлементами продукт, который, к тому же, полезен всем следящим за фигурой. А еще он крайне полезен для фигуры. Дело в том, что яблоки снижают усвоение жиров, оказывают мочегонный эффект, избавляя организм от лишней жидкости, а за счет грубой клетчатки улучшают перистальтику кишечника.

Корица. Специя прекрасно сочетается со многими блюдами и напитками, она активно укрепляет иммунитет, к ому же заботиться о вашей фигуре. А все потому, что корица способна ускорять обмен веществ в 20 раз. то достигается благодаря высокому содержанию эфирных масел и дубильных веществ. Приправляйте ею как можно чаще блюда, с которыми она сочетается.

Авокадо. Авокадо многим кажется слишком калорийным и жирным и потому во время диет от него отказываются. Но это ошибка. Эта ягода содержит множество мононенасыщеных жирных кислот, например, олеиновой, за счет чего она умеет сжигать накопившийся в организме жир, особенно тот, который спрятался на боках и животе.

Грейпфрут способен налаживать работу пищеварительной системы не хуже разрекламированных добавок. Все дело в том, что в его составе есть много клетчатки, которая подобно ершику очищает кишечник от остатков непереваренной пищи (так называемых шлаков), а также, за счет особых кислот, в разы ускоряет переваривание пищи и расщепляет ненужные жиры.

Творог. В списке большинства диет есть творог. Ведь по содержанию белка он не уступает мясу, при этом жиров в нем содержится намного меньше. В отличие от тяжелых для пищеварения свинины или говядины, кисломолочный продукт помогает наладить работу органов ЖКТ и помогает бороться с лишними жировыми накоплениями.

Напомним, ученые считают, что низкокалорийная диета с особым рационом «подходит большинству людей с ожирением, желающим похудеть», но предостерегают, что возможны противопоказания — наличие каких-то заболеваний или прием определенных лекарств.