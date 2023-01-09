Неправильное употребление воды ускоряет старение организма — ученые

Ученые также проверили, влияет ли количество воды на развитие хронических заболеваний и продолжительность жизни.

Новое исследование свидетельствует, что обезвоживание может способствовать преждевременной смерти.

Ученые решили проверить гипотезу, что увлажнение может сдерживать и замедлять процесс старения. Они провели исследования с людьми в возрасте от 45 до 66 лет.

Ученые измеряли, сколько натрия содержится в крови человека. Поскольку натрий является электролитом, который может помочь сбалансировать жидкости в организме, этот тест является распространенным способом определить, есть ли у человека обезвоживание. Нормальный уровень натрия в крови человека составляет 135-145 миллиэквивалентов (или миллимоль) на литр.

Даже несмотря на то, что это нормальный диапазон уровня натрия в крови, исследование показало, что уровни натрия 142 миллимол на литр или более связаны с увеличением риска хронических заболеваний на 39%. А уровни выше 144 миллимоль на литр ассоциировались с повышением риска преждевременной смертности на 21%.

Это означает, что те, у кого уровень натрия в сыворотке крови 142 ммоль/л или выше имеют больше шансов умереть в молодом возрасте или получить хроническое заболевание. Иными словами, хроническое обезвоживание может сократить вашу жизнь.

Исследование показало, что поддержание водного баланса имеет решающее значение для здорового старения и общего состояния. Постоянное обезвоживание может сократить продолжительность жизни.

Лучшее решение для поддержания водного баланса — это постоянно пить много воды и жидкости в течение дня, особенно если вы активно двигаетесь. Если подозреваете, что у вас возможно обезвоживание, проконсультируйтесь с врачом, чтобы избавиться от проблемы.

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