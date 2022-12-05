Очень опасно: врачи рассказали, с чем нельзя совмещать кофе

Оказывается, этот напиток может быть опасным, если употреблять напиток не с теми продуктами.

Специалисты рассказали, с чем нельзя пить кофе и почему.

Об этом пишет Healthline.

Кофе и молочные продукты – очень популярное, но не полезное сочетание, говорят медики. Дело в том, что с каждой чашкой тонизирующего напитка из организма выводится 2 – 3 миллиграмма кальция, поэтому эксперты рекомендуют не злоупотреблять и пить не более 3 чашек в день при условии, что ваш рацион обеспечивает организм суточной нормой – 1 тысячу миллиграмм кальция. Кальций же в кофейных напитках совершенно бесполезен для организма. Сочетание молочных продуктов с кофе не будет полезным еще и потому, что молоко и сахар снижают тонизирующий эффект, так что ожидаемой бодрости вы не получите.

Кофе и продукты, богатые цинком тоже не стоит сочетать. Эксперты по питанию рекомендуют после употребления красного мяса, птицы, устриц, бобов или гороха сделать перерыв перед кофеем. Это позволит организму усвоить полезный компонент.

Кофе и растительные источники железа опасно для веганов и вегетарианцев. Полифенолы, соединения в составе кофе, обладают свойством соединяться с негемовым железом и делают невозможным его усвоение. На практике следует избегать сочетания кофе с горохом, бобами, чечевицей, нутом и соевыми продуктами. Иначе ваш организм будет испытывать острую нехватку полезных веществ, что чревато ухудшением здоровья.

Кофе и витамины нельзя употреблять в течение одного часа. Еще лучше при приеме витаминных комплексов отказаться от кофе. Иначе полезные компоненты не смогут полноценно усвоиться.

Алкоголь и кофе — опаснейшее сочетание для печени и почек. Кроме того, при таком сочетании напитков повышается риск алкогольной интоксикации организма.

Кроме этого, как писал Курсор, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.