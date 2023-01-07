Онколог рассказал, какие блюда и напитки могут спровоцировать рак

Специалисты выяснили, что частое употребление еды и напитков, температура которых превышает 60 градусов, может привести к раку пищевода. Кроме того, частое употребление кофе и употребление в пищу красного мяса также являются фактором риска. Еще одной причиной заболевания может быть хроническое недосыпание.

Об этом пишет healthline.

Доктора Александр Машчан говорит, что частое употребление определенных вредных продуктов, в основном жирных и жареных, может привести к развитию различных заболеваний, в том числе рака. Кроме того, риски увеличиваются если употреблять такую пищу горячей. Это давно доказано, потому стоит свести такие продукты к минимуму и приучиться есть теплую пищу, а не горячую

Эксперт отметил, что в питании важно придерживаясь правила «золотой середины». То есть не исключать продукты полностью, но баловать себя ими изредка.

Пищевой профилактикой рака врач называет овощи и зелень, а также фрукты, орехи и семечки. Важно также следить, чтобы организм получал достаточное количество белка и пить при этом как можно больше чистой воды.

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