Добавление соли в пищу повышает риск смерти – исследование

Исследование показало, что люди, которые всегда добавляют в пищу больше соли, на 28% чаще умирают преждевременно.

Новое академическое исследование, опубликованное в рецензируемом академическом журнале European Heart Journal, показало, что добавление дополнительной соли в пищу увеличивает риск смерти.

В исследовании изучалась любая возможная связь между добавлением соли в пищу и преждевременной смертью, хотя, в частности, оно не включало соль, используемую при приготовлении пищи, а скорее дополнительную соль, добавляемую в пищу.

Ученые давно спорят о том, какую именно природу оказывает потребление соли во время еды на здоровье. Недавно эти дебаты снова разгорелись в связи с исследованиями, показывающими, что потребление натрия (само по себе связанное с солью, также известной как хлорид натрия) связано с более высоким риском смерти, но в прошлом результаты часто были противоречивыми.

Частично это связано с низкой точностью измерений натрия. Это связано с тем, что потребление натрия имеет тенденцию сильно варьироваться изо дня в день. Это, в свою очередь, произошло из-за того, как изучалось потребление натрия, либо с помощью диетического обследования, либо с помощью образца мочи за один день, но ни того, ни другого недостаточно для его правильного измерения.

Не только это, но и дальнейшая путаница в отношении изучения потребления натрия и калия на основе существующих методов. Что ученые действительно знают, так это то, что добавление дополнительной соли в пищу очень распространено, влияет на предпочтение соленого вкуса и может значительно повлиять на количество потребляемой соли.

Ученые определили, что добавление дополнительной соли в пищу составляет 6-20% от общего потребления соли в западных диетах. Но поваренная соль, которая является основным типом используемой соли, также имеет то преимущество, что почти полностью (97%-99%) состоит из хлорида натрия. Это означает, что гораздо проще определить потребление натрия, не путая его с другими диетическими элементами, такими как калий.

Чтобы проанализировать эти данные, ученые использовали данные, охватывающие более 500 000 человек, через британский биобанк. Этим участникам раздали анкету с сенсорным экраном и спросили, добавляют ли они соль в пищу, не включая соль для приготовления пищи, и могли дать один из пяти возможных ответов: никогда/редко, иногда, обычно, всегда и предпочитают не отвечать, последним из которых было присвоено отсутствующее значение.

Кроме того, участники также должны были ответить, вносили ли они какие-либо серьезные изменения в рацион за последние пять лет, причем возможные ответы были такими: «нет», «да» из-за болезни, «да» из-за других причин и предпочитали не отвечать. Ученые также собрали образцы мочи, из которых были измерены уровни натрия и калия.

Затем вопрос заключался в том, как определить, увеличился ли риск смерти. Как можно сказать, что это повлияло на ожидаемую продолжительность жизни?

Для этого ученым пришлось просмотреть свидетельства о смерти Национальной службы здравоохранения Великобритании. Отсюда встал вопрос определения в какой-то момент, считается ли смерть преждевременной.

Изучая даты смерти, а также другую связанную информацию, было установлено, что смерть до 75 лет считается преждевременной.

Чтобы рассчитать шансы на выживание, исследователи использовали три оценки: данные Управления национальной статистики Великобритании о показателях смертности в зависимости от пола и возраста; половые коэффициенты риска смертности в каждой группе в зависимости от того, как часто они добавляли соль в пищу; и распространенность каждой частоты добавления соли в зависимости от пола.

Таким образом, высокая частота добавления соли будет оцениваться как разница в ожидаемой продолжительности жизни между каждой группой и эталонными данными. Когда все данные были подсчитаны, ученые пришли к выводу, что у людей, которые всегда добавляли соль в пищу, риск смерти повышался на 28%.

В настоящее время среди населения в возрасте от 40 до 69 лет преждевременно умирают примерно трое из каждых 100 человек. Теперь, если добавить данные о людях, всегда добавляющих соль в пищу, это число вырастет до четырех на каждые 100 человек, умирающих рано в этой возрастной группе.

В возрасте 50 лет женщины, которые всегда добавляли соль в пищу, фактически потеряли 1,5 года жизни, а мужчины, которые так поступали, — 2,28 года.

При этом могут быть способы снизить риски, хотя бы частично, путем употребления большого количества фруктов и овощей, хотя разница, которую это может принести, не считается статистически значимой.

Ранее Курсор писал, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть. По мнению экспертов, некоторые утренние привычки повышают вероятность развития хронических заболеваний, которые могут привести к сокращению продолжительности жизни.